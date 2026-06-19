【ナツイチ2026】 実施期間：6月19日～9月30日 遠藤さくらさん・井上和さん「ナツイチ2026」メインビジュアル（C）集英社 【拡大画像へ】 集英社は、集英社文庫の夏フェア「ナツイチ2026」を、6月19日より全国の参加書店で開始した。期間は9月30日まで。 「ナツイチ」は、若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために毎年実施している夏の文庫フェア。今年は全国およそ3,500軒の書店