【東京ばな奈文具】 6月26日より順次発売 【拡大画像へ】 ロフトは東京の定番土産菓子「東京ばな奈」の文具コレクションを、6月26日より順次全国のロフトおよびロフトネットストアにて販売する。 販売されるアイテムのうち、ダイカットミニレター、フレークシール、メモパッドなどは、「東京ばな奈」の生誕35周年を記念して、1300年以上の歴史を持つ美濃和紙の産地・岐