★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２半導体製造装置 ３人工知能 ４宇宙開発関連 ５データセンター ６フィジカルＡＩ ７レアアース ８量子コンピューター ９地方銀行 １０サーバー冷却 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「金利上昇メリット」が２２位にランクインしている。 日銀は１６日までに開催した金融