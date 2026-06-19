【北中米W杯グループリーグ第2節】(グアダラハラ)メキシコ 1-0(前半0-0)韓国<得点者>[メ]ルイス ロモ(50分)<警告>[韓]イ・ガンイン(4分)、ペク スンホ(58分)観衆:45,522人└韓国メディア「ジンクスを破れなかった」W杯第2戦は4分8敗と未勝利、メキシコにはW杯3連敗