[6.18 W杯A組第2節 メキシコ1-0韓国 グアダラハラ]ワールドカップA組の第2節で、メキシコ代表が韓国代表を1-0で下した。2連勝のメキシコは、決勝トーナメント決定一番乗りとなるA組の首位通過を決めた。第3節は24日(日本時間25日10時)で、メキシコはチェコ、韓国は南アフリカと対戦する。ともに初戦を白星で飾ったチームの対戦。勝てば決勝トーナメント進出を一番乗りで決めることになる。メキシコは2-0で勝利した南アフリカ戦