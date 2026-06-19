E＆Iクリエイション株式会社は6月19日（金）、SG-imageのAF単焦点レンズ「SG-image AF 35mm F2.2」のシルバーモデルを発売した。希望小売価格は3万8,000円。対応マウントはソニーEおよびニコンZ。 4月に発売されたブラックモデルに加わる新色。35mmフルサイズに対応しながら約157g（ソニーE）の軽量設計を特徴としている。今回追加されたシルバーモデルは金属鏡筒ならではの質感で、クラシカルなスタ