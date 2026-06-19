女優の飯島直子（58）が18日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。かつての芸名について語る場面があった。この日は女優の優香（45）とサシ飲みトーク。芸名「優香」の由来についての話の流れで、優香が「芸名つけようとかなかったんですか？」と質問。飯島は「全然、何か流れで芸能界入っちゃったとこがあったから」と応じた。しかし「なんかでも、モデルクラブにいた時に凄い変な芸名を