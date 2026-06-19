食品ロスの削減や食の大切さを子ども達に学んでもらおうと、熊本県菊池市の小学校で食育授業が行われました。 【写真を見る】食品ロスの多さに小学生がビックリ！「食の大切さ」を学ぶ出前授業熊本・菊池 食品ロスの多さにびっくり この授業は、スーパーを展開するゆめマート熊本が、こども食堂を運営するNPOと連携し、食育として実施しているものです。 菊池市の泗水小学校で行われた授業では、国内で