18日夜、福岡県大牟田市で車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた荒尾市の男性が死亡しました。警察によりますと18日夜9時前、福岡県大牟田市末広町の県道で、店舗の駐車場に入ろうと右折していた乗用車と対向車線を直進してきたバイクが衝突しました。 この事故でバイクを運転していた荒尾市の自営業、金光良征さん(38)が病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。 乗用車を運転していた会社員の