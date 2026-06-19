お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が18日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。華丸が、休日の過ごし方について持論を語った。番組ディレクターから「最近プライベートで一番充実したのは？」と質問が飛ぶと、華丸は「普段から割と充実している。今、ちょうどいいもんなぁ。毎日がちょうどいい」としみじみ。一方の大吉は「休みの日に部屋の大改造をしたこと」と回答。その流れ