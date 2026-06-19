元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が18日、インスタグラムを更新。自身のファンミーティングが開催されたことを報告し、華やかなミントグリーンの肩出しドレス姿を披露した。【写真】「マーメイドのよう」美肩あらわなフラワードレス姿を披露した渡辺美奈代渡辺は「ファンミーティング #2026#バスツアー #楽しかった #みなさんありがとうございました」とつづり、スカート全体に贅沢にあしら