フランス・アルプス地域で開かれる「2030年冬季オリンピック・パラリンピック」の組織委員会は18日、大会のシンボルマークとなるエンブレムを発表した。次の冬季大会のエンブレムは、フランス・アルプスの山々と光を表していて、太陽の光を表す筋が山のシルエットを浮かび上がらせ、「光に照らされる山」をモチーフにしている。アルプスの山々が日の出前や日没後にオレンジ色に染まる「アルペングロー」と呼ばれる現象から着想を得