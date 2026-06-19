元フジテレビの勝野健アナウンサーが19日、インスタグラムを更新。あらためてフジテレビを退社したことを伝えた。【写真】フレッシュなイメージ一新！ワイルドな姿を公開した勝野健アナこの日の投稿では、「先日、フジテレビを正式に退社いたしました」と報告。「4年間という短くとも濃密な時間は、本当にたくさんの出会いと学びに恵まれた日々でした。支えてくださった皆さま、そして共に歩んでくださったすべての皆さまに