シンガポール在住のタレント・福田萌（41）が19日、自身のインスタグラムを更新。夫でオリエンタルラジオ・中田敦彦（43）との誕生日記念ショットを公開した。【写真】「益々若返って！」福田萌＆オリラジ中田敦彦、“2ショット”投稿で「誕生日、お祝いしてもらいました」とコメント。「Happy Birthday Dear Moe」と描かれたデザートプレートを掲げ、中田と並んで笑顔を見せたショットを公開した。この投稿に「おめでとうご