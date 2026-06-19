お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉（53）が19日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身の不適切発言を改めて謝罪した。同番組で、同じく金曜レギュラーの「ぱーてぃーちゃん」信子から、「コジコジはどこの毛の話をするの？」とイジられた児嶋。慌てて「やめとけ！」とツッコミながら、「本当に申し訳ございませんでした」と頭を下げた。MCの「ハライチ」澤部佑は「放送