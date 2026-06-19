メキシコが1-0で勝利、決勝T進出サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が主催国の一つメキシコと対戦。0-1で敗れた。地元メキシコのファンが大勢を占める会場ではブーイングが鳴り響き、韓国にとっては完全アウェイの環境。韓国メディアは審判の判定と合わせて報じた。グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カ