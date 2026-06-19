今年2月、横浜市で帰宅途中の女子高校生を押し倒して性的暴行を加えたとして、31歳の男が逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、横浜市瀬谷区の解体業・斉藤信次郎容疑者（31）です。斉藤容疑者は今年2月、横浜市泉区の路上で帰宅途中の当時高校2年生の女子生徒（当時17）に対し、後ろから抱きついた後、近くの畑に押し倒して性的暴行を加えた疑いがもたれています。斉藤容疑者は取り調べに対し、容疑を否認していま