ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１８日（日本時間１９日）、１次リーグＡ組でメキシコと韓国が対戦し、１−０でメキシコが勝利した。２勝目を挙げたメキシコはグループリーグ１位が決まり、１番乗りでの決勝トーナメント進出を決めた。５０分にメキシコのルイス・ロモがこぼれ球を押し込み、先制。韓国はチャンスを作るが、決めきれなかった。