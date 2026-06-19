W杯北中米大会サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、1次リーグA組・第2戦のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われた。4万5522人が詰めかけたこの試合にサッカー通でおなじみの日本人俳優が観戦し、話題を集めている。それは俳優の勝村政信だ。現地に渡っていることを自身のXで明かしている勝村はこの日、「日本人はたぶんいないスタジアムに到着」とレポート。さらに「すごいこ