お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）と博多大吉（55）が18日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。華丸が、お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）の意外な一面を明かした。華丸は、ケンコバの番組にゲスト出演した時のこととして「意外だったのが、みんなで打ち上げしている。すごく若い女性スタッフが多い」と回想。さらに「ケンコバくんは桃源郷」と笑わせた。その理由について「20代前半の女