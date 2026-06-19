ハイヒール・リンゴが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。値札を見ずに端から端まで買う物を明かしてスタジオの笑いを誘った。この日は「１００円ショップ＆プチプラをこよなく愛する女ＳＰ」として、１００均をこよなく愛する女性タレントらが集結した。週に２〜３回は１００円ショップに足を運ぶと話すリンゴは「昔、中森明菜さんがすごい高級なブティック行って。『ここからここまで、違う色を同じサ