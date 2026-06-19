◇FIFAワールドカップ2026グループステージグループAメキシコ1−0韓国グループAはともに初戦で白星を挙げた開催国メキシコと韓国が第2節で激突。地元メキシコが1−0で韓国を下し、決勝トーナメント一番乗りを決めた。メキシコは後半5分、ペナルティーエリア内で韓国のGKキム・スンギュがハイボールを処理する際に味方ディフェンダーと交錯、ファンブルしてこぼれたボールをルイス・ロモが押し込んで先制。韓国はメキシコと同じ