またしてもW杯2戦目で勝てず…グループ1位はメキシコにサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が開催国の一つメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミスで決勝点を献上した。後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいたDFイ・ギヒョク