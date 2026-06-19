登場が心待ちにされすぎて本社付近でタバコの吸い殻を集めて動きを予測する人まで現れるゲーム「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」の予約注文が正式に始まります。幾度かの延期を経てついに動きが見られたため、業界の期待は最高潮に達しています。Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.Check out the official cover art, also availabl