最初に結論：スーツ市場の縮小は続く一方、業界はオーダースーツやオフィスカジュアルへ軸足を移し、販売量より収益性を重視する構造転換が進んでいる。記事の重要ポイント：1：主要紳士服7社のスーツ事業売上高は2年連続で減少し、店舗数も過去10年で初めて2,300店を下回るなど市場縮小が続いている。2：リモートワーク普及で既成スーツ需要は減少する一方、手頃な価格のオーダースーツが広がり、新たな需要の掘り起こしが進んで