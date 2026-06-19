NVIDIAがAIエージェントの自律能力をロボットに導入するハーネスフレームワーク「ENPIRE」を発表しました。ENPIREはカーネギーメロン大学やカリフォルニア大学バークレー校の研究者と共同開発されたフレームワークで、Claude CodeやCodexなどのAIエージェントを用いてロボットのタスク遂行能力を強化することができます。ENPIRE: Agentic Robot Policy Self-Improvement in the Real Worldhttps://research.nvidia.com/labs/gear/e