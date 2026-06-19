第85期Ａ級順位戦（主催：朝日新聞社・毎日新聞社）は１回戦が進行中。６月18日（木）には伊藤匠二冠―佐々木勇気八段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、力戦調角換わりのねじり合いから抜け出した佐々木八段が137手で勝利。深夜の逆転劇で開幕勝利を飾っています。○伊藤二冠のＡ級初戦Ａ級デビューの伊藤二冠を４期目の佐々木八段が迎え撃つ注目の一戦は、受けを苦にしない伊藤二冠の良さが前面に出る中盤戦と