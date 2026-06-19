【- FINAL FANTASY X 25周年記念 - SQUARE ENIX POP UP STORE】 ［大丸心斎橋店］ 期間：7月3日～8月30日 営業時間：10時～20時 会場：大丸心斎橋店 本館9階 イベントスペース （大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1） ［大丸東京店］ 期間：7月17日～8月3日 営業時間：10時～20