シャープは6月16日に新製品発表会を開催し、同社初となるスマートウォッチ「からだメイト Watch」とスマートリング「からだメイト Ring」、新しくなったヘルスケアアプリ「からだメイト」、そしてハイエンドスマートフォン「AQUOS R11」を発表しました。 摂取カロリーを自動測定するユニークなからだメイト Watch からだメイト Watchの最大の特徴は、生体データの解析に強みをもつHEALBE Corporationの特許技術「FLOWテクノ