【「オクニョ 運命の女」の撮影地釜山 アホプサンの竹林】 テレ東にて、不朽の名作から話題の現代劇まで、さまざまな韓流ドラマをお届けしている「韓流プレミア」（毎週月曜－金曜あさ８時15分～）。現在は、激動の時代に、幾度離れても惹かれ合う男女の確固たる愛を描いた、今世紀最高の歴史ロマンス超大作「恋人～あの日聞いた花の咲く音～」を絶賛放送中です。 そのテレビ東京グループ