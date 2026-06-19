第85期順位戦Ｂ級１組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社）は、１回戦全６局中５局の一斉対局が東西の将棋会館で行われました。このうち関西将棋会館で行われた渡辺明九段―稲葉陽八段の一戦は101手で渡辺九段が勝利。快勝といえる内容で待望の復帰後初勝利を挙げ、Ａ級昇級に向け好スタートを切りました。○ファン注目の開幕戦５月末に行われた復帰戦では惜しくも敗れた渡辺九段、この日も椅子を使わない正座対局で、自身初となる新