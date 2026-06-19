質素な生活、長期投資、誠実な人柄――。ウォーレン・バフェット氏には「人格者」のイメージがつきまといます。しかし、投資家として成功し続けた理由は、本当に人間性の高さにあったのでしょうか。本記事では『なぜ金融の勝者はいつも同じ顔ぶれなのか 教養としての金融市場』(鹿子木健/講談社＋α新書)から抜粋し、多くの人が見落としているバフェット投資哲学の本質に迫ります。○バフェットを「人格者」として描かない世間に流