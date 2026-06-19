週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が発売中。このたび、本多もか・豊田ルナ・HARUKAの3人の誌面カットが解禁された。【写真】「ミスマガジン2019」豊田ルナ、CYBERJAPAN DANCERSのダンサー美女も今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載。記念すべき第30号の表紙を飾るのは、大人気コスプレイヤーの伊織もえ。60sサイケな刺激のスタイルを魅せる。さら