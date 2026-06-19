松島かのんの水着姿がプリントされた等身大抱き枕カバーが「ボムアイドル工房Z」（https://bombidol.official.ec/）で発売中。 松島かのん 松島かのん 松島かのんのサイズ感を体感できる等身大抱き枕カバー（サイズ：約160cm×50cm）は、国内最高級の生地（2wayトリコット）を使用しており、やわらかくもっちりとした肌触りで、やさしくギュッと抱きしめたくなるスペシャルアイテム。 両面仕様で、水着の衣装違いの3タイ