2027年4月放送開始のアニメ『カグラバチ』より、六平国重役を関智一が務めることが発表された。あわせて、関のコメントが到着したほか、国重のキャラクタービジュアルとキャラクターPVも解禁された。【動画】六平千鉱の父・六平国重（CV：関智一）のキャラクターPV原作は、外薗健による「週刊少年ジャンプ」連載の同名漫画。連載開始直後から国内外で熱狂的な支持を集め、コミックス累計発行部数はデジタル版を含め400万部を突