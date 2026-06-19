少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を描くテレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第11話が、18日に放送された。SNSでは、中西アルノのキスシーンに「やめて〜!」「まさかの現役アイドルがキスシーン。ファンはどう思うんだろう」などの反応があったほか、「アルノちゃんの演技がすごい」、「あのちゃん、ロング髪も似合う」と多種多様なコメントが上がっている。中西アルノ春日(鈴木福)は中学生以来、生まれ育ったひ