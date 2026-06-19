今夜6月19日22時より最終回を迎えるドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系）がクランクアップ。兄弟役を演じた主演の岡田将生と共演の染谷将太がコメントを寄せた。【写真】『田鎖ブラザーズ』最終回 31年前の事件をめぐるすべての事実が明らかになる本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人