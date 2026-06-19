女優の伊藤かずえが19日にInstagramを更新。愛車「シーマ」の近況を報告した。【写真】レストアからまもなく5年となるシーマ1999年から乗り続けていた日産のシーマを、2021年にレストアしていた伊藤。今回の投稿では、シーマの外観とメーターを写真で披露しつつ「シーマレストアから間も無く5年ですが、無傷で快調に走っていますよ」と報告している。この投稿にファンからは「シーマ、最高です」「凄いです大切にされて