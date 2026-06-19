“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が18日にInstagramを更新。近影を公開すると、ファンから「とっても可愛い」「透明感ある」といった反響が寄せられた。【写真】“かわいすぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）菊池が投稿したのは自身のソロショット。1枚目には白カットソーを着た彼女の涼しげな横顔が収められていて、2枚目の写真には、青ニットブラウスでカメラを見つめ