◆第１４７回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、日本時間２３時４０分発走、アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）＝６月１８日、枠順確定英国ロイヤルアスコット開催最終日のスプリントＧ１が１９頭立てに決まり、ゲート順が確定した。同レースはＪＲＡの馬券は発売されない。日本勢が勝てばロイヤルアスコット開催での初勝利。昨年２着のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎・父ロー