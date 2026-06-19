◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１９日、美浦トレセンしらさぎＳとの両にらみからこちらを選択してきたテリオスララ（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父シスキン）が不気味だ。当初はしらさぎＳを本線とし、補欠一番手だったものの有力候補だったベラジオボンドが回避。出走可能であったにも関わらず府中牝馬Ｓを選んだ。田島調教師は経緯について「オーナーと話し合って総合的に