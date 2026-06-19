◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコは同２５位の韓国に１―０で勝利。Ａ組２位以上が確定し、全４８チームで一番乗りの決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。韓国は決定機こそ作ったが、相手のゴールマウスを割ることができず無得点。後半アディショナルタイム２分には左のＣＫからファーサイドのＤＦ李韓汎（イ・ハンボ