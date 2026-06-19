元乃木坂４６で女優の生駒里奈が１９日までに自身のインスタグラムを更新し、“血みどろな写真”をアップした。「#呪怨ＴＨＥＬＩＶＥ再念ビジュアル解禁されましたが皆さまチェックしましたか？」と書き出した生駒。「小林真奈美のビジュアルの生駒ちゃんですよ〜おどろおどろしい血みどろなビジュアルもなかなかないよね〜」とつづった。そして、「全キャスト解禁！凶演者のまいちゃんと花ちゃんはゆゆゆから一緒