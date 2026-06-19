俳優の坂口憲二(50)が17日に更新したインスタグラムで、大西翔太プロとラウンドをまわったことを明かした。 【写真】日焼けした白い歯サングラスがカッコイイ 坂口は「ご縁あって大西翔太プロ @shota.ohnishi とラウンドめちゃくちゃわかりやすく教えてもらった」と大西氏とのご機嫌ツーショットも公開した。大西氏は日本のゴルフツアープロコーチとして活躍するゴルフティーチングプロで、青木