不登校生徒の保護者向け相談事業を行っている「未来を育てる教育成長ラボ」はこのほど、小学生から高校生の子どもがいる保護者304人を対象に行った、学校への相談のしづらさに関する調査結果を公開した。 【調査結果】親身になって悩みを聞いてくれそうな芸能人ランキング 「親身になって悩みを聞いてくれそうな芸能人を教えてください。（複数回答可)」と聞いたところ、第3位は「内村光良」(56人)だった。主な意見として「