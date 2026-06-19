ホン・ミョンボ監督が試合を総括した北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日、韓国代表がグループステージ第2節で開催国メキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。試合後にホン・ミョンボ監督は「選手達は準備したとおりに良くやってくれたが、失点のところは惜しまれる」と試合を総括した。試合は前半から韓国が主導権を握る展開になった。しかし、メキシコ5バックの守備陣を崩しきれず、前半はシュートわずか2本にとど