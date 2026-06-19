カタール戦でMFコネが危険なタックルを受けて負傷交代カナダ代表MFイスマイル・コネは現地時間6月18日に行われたワールドカップ（W杯）のカタール戦で激しいタックルを受けて負傷退場し、そのまま病院へ搬送された。試合はカナダが6-0で勝利を収めたものの、コネは骨折の疑いがあり、手術を予定していると英紙「ミラー」が報じた。「腓骨と脛骨を骨折した」と伝えられており、深刻な負傷に大きな衝撃が広がっている。悲劇の場