米国とイランの終戦了解覚書（MOU）締結後も、イスラエルは強硬な姿勢を維持している。イスラエル軍は18日（現地時間）、レバノン南部に設定した保安区域の最新地図を公開し、撤収しない方針を改めて示した。イスラエル軍はこの日、X（旧ツイッター）でレバノン南部の保安区域の最新地図を公開し、現段階では同地域から部隊を撤収させないと明らかにした。公開された地図によると、部隊配置線はイスラエル・レバノン国境からレバノ