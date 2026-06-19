東京ディズニーシー開園25周年を記念した特別新幹線の運行が19日から始まり県内でも話題を呼んでいます。19日朝、静岡市の安倍川を渡る側面が青い新幹線。（佐藤アナウンサー）「ディズニーキャラクターが描かれジュビリーブルーに染まった新幹線が静岡駅に到着しました」19日から運行が始まったのは「SparklingDreamsShinkansen」です。東京ディズニーシー25周年を記念し