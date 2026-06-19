トランプ米大統領が17日（現地時間）、フランスのベルサイユ宮殿でイランとの戦闘終結に向けた覚書（MOU）に署名した場面は、誰も予想できなかった即興的なイベントだった。仏日刊紙ル・パリジャンは18日、今回の署名の舞台裏を伝えた。フランス外交筋によると、先進7カ国首脳会議（G7サミット）が開かれたエビアンからパリ郊外のベルサイユ宮殿に到着した17日夜、側近らはトランプ大統領にイランとの協定が最終妥結したと報告した